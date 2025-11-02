Liverpool szykuje głośny transfer. Brazylijski skrzydłowy łączony z gigantem

Liverpool bacznie monitoruje sytuację Kevina z Fulham - poinformował "Football Insider". Mistrz Anglii chce pozyskać brazylijskiego skrzydłowego już w zimowym oknie transferowym.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Kevin z Fulham może trafić do Liverpoolu

Liverpool rozpoczął sezon Premier League od sześciu zwycięstw z rzędu, ale potem doświadczył czterech kolejnych porażek, które sprawiły, że Arsenal oddalił na kilka punktów. Zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy The Reds będą w stanie obronić mistrzowski tytuł.

Drużyna Arne Slota przełamała się na początku listopada, wygrywając z Aston Villą (2:0) na Anfield. Mistrzowie Anglii szykują się do hitowego starcia w Lidze Mistrzów z Realem Madryt.

Jak informuje „Football Insider”, władze Liverpoolu uważnie obserwują poczynania skrzydłowego Kevina, który reprezentuje barwy londyńskiego Fulham. Skauci angielskiego giganta od dłuższego czasu śledzą Brazylijczyka, który robi dobre wrażenie na boiskach Premier League.

22-letni skrzydłowy dołączył do Fulham we wrześniu z Szachtara Donieck za około 40 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał dziewięć meczów i zaliczył jedną asystę. Kevin imponuje przede wszystkim dryblingiem i wszechstronnością, gdyż potrafi grać zarówno na lewym, jak i prawym skrzydle.

Zawodnik przeszłości grał w reprezentacji Brazylii do lat 20, w której rozegrał pięć spotkań. Kevin ma ważny kontrakt na Craven Cottage do czerwca 2030 roku. Serwis Transfermakt.de wycenia Brazylijczyka na kwotę 30 milionów euro.