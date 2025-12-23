Liverpool szuka zastępcy Isaka. Dwie duże opcje

Alexander Isak odniósł kontuzję, co zmusiło Liverpool do szybkiej reakcji. Jak donosi serwis CaughtOffside, klub już analizuje dostępne opcje.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool rozważa dwóch napastników. Na liście życzeń Semenyo i Igor Thiago

Alexander Isak odniósł poważną kontuzję w ligowym starciu z Tottenhamem. Szwed ma pauzować przez kilka miesięcy. W związku z tym Liverpool musi zareagować, ponieważ zespół Arne Slota wciąż walczy na kilku frontach. Brak 26-latka mocno osłabia ofensywę.

Holenderski szkoleniowiec z pewnością będzie teraz bardziej stawiał na Hugo Ekitike. Napastnik, który trafił do siatki w meczu z Spurs, jest obecnie najbardziej naturalnym wyborem do gry na środku ataku. Slot planuje obdarzyć go zaufaniem, przynajmniej w najbliższych tygodniach. Jednocześnie sytuację komplikuje nieobecność Mohameda Salaha, który przebywa na Pucharze Narodów Afryki.

W tej sytuacji Liverpool rozważa także zmiany taktyczne. Florian Wirtz może częściej grać bliżej bramki rywala. Jednak władze angielskiego giganta szukają zastępcy Isaka także na rynku transferowym. Jednym z faworytów jest Antoine Semenyo, skrzydłowy Bournemouth, ceniony za wszechstronność i siłę fizyczną.

Drugą opcją według „CaughtOffside” jest Igor Thiago, który w tym sezonie strzelił już 11 goli w Premier League. Problem w tym, że Brentford niechętnie myśli o sprzedaży swojego snajpera w trakcie rozgrywek.

