Liverpool sfinalizował wielki transfer. 60 milionów euro za duży talent

Liverpool dogadał się z Rennes w sprawie transferu Jeremy'ego Jacqueta. Jak donosi Fabrizio Romano mistrz Anglii zapłaci aż 60 milionów euro. Obrońca dołączy do zespołu po sezonie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Jacquet po sezonie zostanie piłkarzem Liverpoolu

Liverpool w trakcie letniego okna transferowego szukał nowego środkowego obrońcy. Pod koniec sierpnia byli blisko pozyskania wymarzonego stopera. Marc Guehi z Crystal Palace był nawet na badaniach medycznych w klubie, ale w ostatniej chwili transakcja spaliła na panewce. Ostatecznie latem do zespołu nie dołączył żaden obrońca, a plany zostały przesunięte na styczeń.

W przedostatni dzień zimowego okna transferowego Liverpool dopiął transakcję z udziałem środkowego obrońcy. Fabrizio Romano poinformował, że sfinalizowano pozyskanie Jeremy’ego Jacqueta z Rennes. The Reds zapłacą za utalentowanego piłkarza 60 milionów euro plus dodatkowe 10 milionów w formie bonusów. Francuz zostanie w obecnym klubie do końca sezonu.

Kontrakt z klubem będzie obowiązywał dopiero od 1 lipca, więc Jacquet jest pierwszym letnim transferem obecnych mistrzów Anglii. Warto dodać, że 20-latek był jednym z najbardziej rozchwytywanych obrońców w topowych ligach w Europie. Przez ostatnie miesiące pojawiały się plotki łączące go m.in. z Manchesterem United, Manchesterem City, Chelsea, a nawet Realem Madryt.

Jacquet to wychowanek Rennes, gdzie gra od początku kariery z krótką przerwą w 2024 roku, gdy od stycznia do grudnia był wypożyczony do Clermont Foot. Łącznie w zespole z Roazhon Park rozegrał 31 spotkań.