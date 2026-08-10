RB Lipsk znalazł perełkę w PSG. Teraz pojawił się problem nie do przeskoczenia

16:25, 10. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Philipp Hinze (X)

Ibrahima Mbaye wzbudza zainteresowanie największych klubów Bundesligi. Jego transfer z Paris Saint-Germain może okazać się jednak wyjątkowo kosztowną operacją dla RB Lipsk.

Luis Enrique
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fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

18-latek z PSG na celowniku giganta. RB Lipsk musi podjąć trudną decyzję

Ibrahima Mbaye znalazł się na celowniku kilku niemieckich klubów, lecz to RB Lipsk wydaje się szczególnie zainteresowany pozyskaniem młodego talentu Paris Saint-Germain. Senegalczyk chce odejść z francuskiego giganta, ponieważ liczy na regularną grę na najwyższym poziomie.

Ogólnie w PSG zawodnikowi na razie trudno o miejsce w podstawowym składzie. W związku z tym piłkarz ma rozważać zmianę otoczenia. Sytuację uważnie monitorują między innymi Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oraz RB Lipsk. W przypadku Die Roten Bullen zainteresowanie nie ogranicza się jednak do zwykłego rozpoznania rynku.

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Jak przekazał Philipp Hinze na X, Lipsk zebrał obszerne informacje dotyczące Mbaye, a nazwisko 18-latka wciąż znajduje się na krótkiej liście potencjalnych wzmocnień. Profil zawodnika ma bardzo dobrze odpowiadać oczekiwaniom niemieckiego klubu, który od lat chętnie inwestuje w młode talenty.

Problemem jest jednak cena. Według reportera Sky transfer Mbaye wymagałby od RB Lipsk poważnego odstępstwa od obowiązujących w klubie zasad finansowych. Nie chodzi wyłącznie o kwotę potrzebną na wykupienie zawodnika z PSG. Cały pakiet, wraz z wynagrodzeniem piłkarza, może okazać się ogromnym obciążeniem dla budżetu. Niemiecki klub musi zatem zdecydować, czy Mbaye jest wart finansowego ryzyka.

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