Liverpool rozstanie się z piłkarzem. Pojawiła się konkretna oferta

Liverpool nie wiąże przyszłości z Andrew Robertsonem, którego kontrakt wygasa latem 2026 roku. Według "TEAMtalk" Szkot znalazł się na liście życzeń Celticu Glasgow.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andrew Robertson na celowniku Celticu

Liverpool rozpoczął sezon w Premier League od kilku porażek i szybko oddalił się od czołówki, choć przed drużyną jeszcze wiele kolejek. Równocześnie coraz głośniej mówi się o przyszłości Andrew Robertsona na Anfield. Jak informuje „TEAMtalk”, szkocki obrońca może opuścić klub po zakończeniu obecnego sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt. Na ten moment żadna ze stron nie wykazuje wyraźnej woli przedłużenia umowy.

Robertson od lat jest jedną z ważniejszych postaci współczesnego Liverpoolu. Sprowadzony w 2017 roku z Hull City lewy obrońca szybko udowodnił swoją klasę i długo był uznawany za jeden z najlepszych transferów ery Jurgena Kloppa. Mimo zmiany trenera i odejścia niemieckiego szkoleniowca, Robertson zachował kluczową pozycję także u Arne Slota, przyczyniając się w minionym sezonie do zdobycia przez The Reds drugiego mistrzostwa Anglii w jego karierze.

Jednak letnie sprowadzenie Milosa Kerkeza wywołało pytania o przyszłość doświadczonego obrońcy w klubie. W kolejce po Robertsona ustawiło się już kilka zespołów, z których jednym z najbardziej interesujących jest powrót do Celticu Glasgow, w którym rozpoczął karierę juniorską.

Kapitan reprezentacji Szkocji w bieżącym sezonie rozegrał 12 meczów. W Lidze Mistrzów wpisał się na listę strzelców i dorzucił także jedną asystę. Lewy obrońca wciąż imponuje walecznością, a menedżer Arne Slot może na niego liczyć zwłaszcza w sytuacjach, gdy inni zawodnicy z pola będą kontuzjowani.