Liverpool rozmawia z gwiazdą Realu Madryt. Sensacyjny transfer w grze

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool prowadzi rozmowy z Rodrygo

Liverpool to jedno z największych zaskoczeń podczas letniego okna transferowego. Klub z Anfield Road na nowych zawodników wydał już ponad 200 milionów euro. W najbliższym czasie powinni sfinalizować również transakcję z udziałem Hugo Ekitike. Francuz ma przeprowadzić się do Premier League za ok. 95 milionów euro. Mimo tak sporych wydatków The Reds planują kolejny głośny ruch.

Zaskakujące informacje przekazał Santi Aouna z serwisu Foot Mercato. Według dziennikarza przedstawiciele Liverpoolu nawiązali bezpośredni kontakt z otoczeniem Rodrygo. Zainteresowanie reprezentantem Brazylii stale rośnie, lecz jak na razie nie odbywają się żadne negocjacje z Realem Madryt. Warto przypomnieć, że przyszłość skrzydłowego na Santiago Bernabeu stoi pod znakiem zapytania.

Niewykluczone, że rozpoczęcie rozmów z Rodrygo jest powiązane z trwającymi negocjacjami z Bayernem ws. Luisa Diaza. Kolumbijczyk ma przejść do Bundesligi, a Liverpool jest gotowy zaakceptować ofertę w okolicach 75 milionów euro. Gdyby ostatecznie oba kluby osiągnęły porozumienie, to właśnie Brazylijczyk miałby zastąpić Diaza w zespole 20-krotnego mistrza Anglii.

Na ten moment Arne Slot ma do dyspozycji trzech nowych graczy. Do Liverpoolu przenieśli się Florian Wirtz, Jeremie Frimpong i Milos Kerkez. Lada moment dołączy także wcześniej wspomniany Hugo Ekitike.