Liverpool powinien go ściągnąć jako następcę Salaha

Liverpool będzie musiał latem znaleźć następcę Mohameda Salaha. W rozmowie z talkSport swoimi spostrzeżeniami podzielił się Steven Gerrard. Legenda The Reds uważa, że idealnym rozwiązaniem byłoby ściągnięcie Michaela Olise z Bayernu Monachium.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Olise byłby dobrą opcją do zastąpienia Salaha w Liverpoolu

Liverpool ma przed sobą bardzo ważne okno transferowe, ponieważ musi znaleźć piłkarza, który zastąpi Mohameda Salaha. Egipcjanin już jakiś czas temu zakomunikował, że bieżący sezon jest jego ostatnim na Anfield Road. Choć kontrakt jest ważny do czerwca 2027 roku, zawodnik doszedł z klubem do porozumienia w sprawie rozwiązania umowy. The Reds muszą więc znaleźć nową gwiazdę.

O możliwych kandydatach pisze się co chwilę. Natomiast konkretnego piłkarza wskazał Steven Gerrard. W rozmowie z talkSport legenda Liverpoolu zasugerowała, że Michael Olise mógłby zostać następcą Salaha, ale taki transfer wydaje się mało prawdopodobny.

– Myślę, że problem, jeśli próbujesz zastąpić Mohameda Salaha jeden do jednego, problem polega na tym, że takich zawodników na rynku jest po prostu bardzo mało – zaczął Steven Gerrard w rozmowie z talkSport.

– Michael Olise byłby jednym z nich, ale nie sądzę, żeby był dostępny. Z mojego doświadczenia, jako zawodnika Liverpoolu oraz z tego, co widzę, dział rekrutacji zawsze ma różne opcje i to nie musi oznaczać szukania dokładnie takiego samego piłkarza – dodał.

Olise po transferze do Bayernu Monachium wyrósł na jednego z najlepszych skrzydłowych na świecie. W ciągu zaledwie dwóch sezonów uzbierał 36 goli i 52 asysty w 96 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej błyszczał w barwach Crystal Palace, więc doskonale zna realia gry w Premier League. Transfermarkt wycenia francuskiego piłkarza na 140 milionów euro.