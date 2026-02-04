Liverpool poluje na reprezentanta Anglii. 80 mln euro za pomocnika

Liverpool szykuje się do letniego okna transferowego. Według "The Mirror", mistrzowie Anglii wezmą udział w wyścigu po Adama Whartona z Crystal Palace.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Adam Wharton na celowniku Liverpoolu

Liverpool ma za sobą trudny styczeń w Premier League, w którym The Reds wygrali zaledwie jeden mecz. Obrońcy tytułu plasują się na szóstym miejscu w ligowej tabeli i rywalizacja o miejsca w Lidze Mistrzów jest niezwykle zacięta w tym sezonie. W połowie sezonu angielski gigant nie dokonał większych transferów.

W zimowym oknie zakontraktował Jeremy’ego Jacqueta z Rennes za około 60 mln euro, jednak pomocnik dołączy do zespołu dopiero po zakończeniu sezonu. Latem Liverpool planuje kolejne wzmocnienia i nie wyklucza dużych wydatków. Według „The Mirror”, Liverpool weźmie udział w letnim wyścigu transferowym o Adama Whartona, utalentowanego pomocnika Crystal Palace. 21-latek przyciąga uwagę wielu klubów, w tym Manchesteru United i Realu Madryt.

Decyzja Whartona może zostać przyspieszona przez niepewną sytuację w Crystal Palace. Klub w ostatnich miesiącach pożegnał się z Eberechim Eze, a także ogłoszono odejście menedżera Olivera Glasnera, który nie planuje podpisywać nowego kontraktu. Zmiany mogą skłonić młodego pomocnika do rozważenia odejścia z Selhurst Park.

Wharton jest rozgrywającym, który lubi prowadzić piłkę do przodu, przejmować kontrolę nad środkiem pola, kontrolować tempo gry i wprowadzać stabilizację do stylu drużyny. Jego styl pasuje zarówno do Liverpoolu. Crystal Palace oczekuje za trzykrotnego reprezentanta Anglii nawet 80 mln euro. W bieżącym sezonie 21-latek rozegrał 31 meczów i zanotował 3 asysty.