Liverpool chce gwiazdę Bayernu. Jest reakcja niemieckiego giganta

Michael Olise znalazł się w kręgu zainteresowań Liverpoolu. Z informacji dziennika Bild wynika, że Bayern Monachium od razu na to zareagował. Francuz ma otrzymać nowy kontrakt.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Michael Olise nie jest na sprzedaż. Bayern da mu nowy kontrakt

Liverpool jest świadomy, że wielkimi krokami zbliża się moment, w którym Mohamed Salah opuści klub. Dlatego też rozpoczęli poszukiwania następcy Egipcjanina. Jednym z najczęściej przewijających się nazwisk w kontekście transferu jest Michael Olise. Francuz ma za sobą fantastyczny początek sezonu. Łącznie na starcie rozgrywek ma już 5 goli i 6 asyst w 9 meczach.

Rosnące zainteresowanie piłkarzem zauważył Bayern Monachium, czyli obecny pracodawca 23-latka. Olise trafił na Allianz Arena latem 2024 roku z Crystal Palace. Bawarczycy zapłacili za niego 53 mln euro, a inwestycja szybko okazała się strzałem w dziesiątkę.

Olise świetnie wkomponował się w drużynę, stając się nie tylko liderem zespołu, ale również gwiazdą Bundesligi. Bayern w obliczu zainteresowania Liverpoolu, jednoznacznie podkreślił, że reprezentant Francji nie jest na sprzedaż. Co więcej, włodarze z Monachium planują zaoferować mu nowy kontrakt, choć obecna umowa wygasa dopiero w czerwcu 2029 roku.

W poprzednim sezonie Olise również był główną postacią Bayernu. Łącznie w pierwszym roku w klubie rozegrał 55 spotkań, zdobywając 20 goli i notując 23 asysty. Warto dodać, że spośród wszystkich piłkarzy miał najwięcej asyst w Bundeslidze. W klasyfikacji kanadyjskiej zajął 2. miejsce, przed nim uplasował się jedynie Harry Kane.