Liverpool wkrótce może rozstać się z Mohamedem Salahem. Mistrzowie Anglii już się rozglądają za następcą swojej gwiazdy. Jak się okazuje, wybór padł na Michaela Olise z Bayernu Monachium - donosi "CaughtOffside".

Michael Olise zastąpi Mohameda Salaha w Liverpoolu?

Liverpool, obrońca tytułu mistrza Premier League, znakomicie rozpoczął nowy sezon. Zespół prowadzony przez Arne Slota po trzech kolejkach ma na koncie komplet punktów. Tuż przed przerwą reprezentacyjną ekipa z Anfield Road pokonała głównego rywala w walce o trofeum – Arsenal. Rywalizacja zakończyła się skromnym triumfem 1:0 po golu Dominika Szoboszlaia.

Od lat czołową postacią Liverpoolu jest Mohamed Salah. Egipcjanin ma już na karku 33 lata, przez co mistrzowie Anglii od dłuższego czasu rozglądają się za jego następcą. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż The Reds wytypowali już zawodnika, który mógłby wejść w buty skrzydłowego. A jest nim Michael Olise z Bayernu Monachium.

Francuz notuje fantastyczne wejście w nowy sezon. Nie tak dawno gwiazda Bayernu Monachium została nawet pochwalona przez Serge’a Gnabry’ego. Świetna dyspozycja byłego gracza Crystal Palace nie umknęła oczom Liverpoolu. Zawodnik nieprzypadkowo jest typowany jako potencjalny następca Mohameda Salaha na Anfield Road.

Michael Olise w trwającej kampanii rozegrał cztery spotkania w koszulce Bayernu Monachium. Reprezentant Francji może się pochwalić znakomitą statystyką strzelonych goli. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców.