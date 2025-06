Liverpool może stracić gwiazdę. Chce go hiszpański gigant

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Atletico Madryt chce pozyskać Robertsona

Atletico Madryt ma na celowniku jednego z najlepszych bocznych obrońców Premier League ostatnich lat. Hiszpański gigant przygotowuje ofertę w wysokości 25 milionów euro za Andrew Robertsona, obecnego zawodnika Liverpoolu. Transfer miałby zostać sfinalizowany przed końcem letniego okienka.

Z klubu ma odejść lewy obrońca, Reinildo Mandava. W związku z tym zarząd Los Colchoneros będzie musiał znaleźć następcę Mozambijczyka, a jednym z kandydatów jest właśnie Szkot.

31-latek rozważa możliwość opuszczenia Anglii. Po niemal dekadzie spędzonej w Premier League defensor byłby otwarty na spróbowanie swoich sił w Hiszpanii, a szczególnie w takim klubie jak Atletico. Drużynie prowadzonej przez Diego Simeone mógłby pomóc swoim doświadczeniem.

Zawodnik rozegrał ponad 340 meczów dla Liverpoolu i w przeszłości był ważną częścią ekipy Jurgena Kloppa. W zespole Arne Slota wykazuje się dobrą grą zarówno w defensywie, jak i ofensywie, choć jego forma w minionym sezonie nieco spadła. Możliwe, że na Anfield trafi lewy obrońca Bournemouth, Milos Kerkez. To wzbudziło wątpliwości doświadczonego piłkarza co do dalszej roli u holenderskiego szkoleniowca.

