Liverpool jest na dobrej drodze, aby pozyskać Antoine'a Semenyo. Gwiazda Bournemouth jest postrzegana jako następca Mohameda Salaha. Koszt transferu może wynieść aż 75 milionów funtów - donosi "talkSPORT".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Antoine Semenyo wzmocni Liverpool?

Liverpool na początku sezonu szedł jak burza. Od pewnego momentu jednak podopieczni Arne Slota prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Świadczą o tym najlepiej ich wyniki. Mistrzowie Anglii w ostatnim meczu okazali się gorsi od Evertonu (1:2). The Reds teraz skupiają się na kolejnym meczu, ponieważ od razu po przerwie reprezentacyjnej podejmą Manchester United.

Tymczasem z obozu Liverpoolu docierają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Nie od dziś wiadomo, że mistrzowie Premier League rozglądają się za następcą Mohameda Salaha. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „talkSPORT”. Otóż The Reds wytypowali odpowiedniego kandydata do zastąpienia Egipcjanina. Ich oczy zwrócone są na Antoine’a Semenyo z Bournemouth.

Wspomniane źródło zaznacza, że Liverpool jest na dobrej drodze, aby pozyskać gwiazdę Wisienek. Władze z Anfield Road będą musiały jednak sięgnąć głęboko do portfela. Koszt transferu skrzydłowego może wynieść aż 75 milionów funtów.

Warto zaznaczyć, że zwolennikiem transferu Antoine’a Semenyo do Liverpoolu jest Richard Hughes. Dyrektor Sportowy The Reds w przeszłości sprowadzał skrzydłowego do Bournemouth z Bristol City za kwotę 10,5 milionów euro. Czas pokaże, czy gwiazda Wisienek finalnie zawita na Anfield Road.