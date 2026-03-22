Real Madryt w letnim okienku może pozbyć się Eduardo Camavingi. Francuz jest łączony z Liverpoolem. Tymczasem do walki o transfer pomocnika Królewskich włączył się również Manchester United - donosi "Football Insider".

Eduardo Camavinga wzbudził zainteresowanie również Manchesteru United

Eduardo Camavinga jest w ostatnich tygodniach bohaterem wielu plotek transferowych. Coraz częściej mówi się w mediach, że reprezentant Francji może opuścić szeregi Realu Madryt. Królewscy niespecjalnie są zadowoleni z wkładu pomocnika, więc rozważą oferty transferowe. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Liverpool jest głównym faworytem do pozyskania wicemistrza świata.

Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że mistrzowie Anglii będą mieli poważnego konkurenta w walce o transfer Eduardo Camavingi. Zawodnik Realu Madryt staje się łakomym kąskiem na rynku. Reprezentant Francji znalazł się również w kręgu zainteresowań Manchesteru United, który od miesięcy obserwuje jego sytuację.

Czerwone Diabły bacznie rozglądają się za następcą Casemiro. Eduardo Camavinga jest jedną z opcji. Rywalizacja o transfer zawodnika Realu Madryt zapowiada się ekscytująco. Wiemy, że zarówno klub z Old Trafford jak i Liverpool dysponują sporym budżetem i kwota odstępnego nie powinna stanowić im problemu. Czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będziemy oglądali francuskiego pomocnika.

Eduardo Camavinga w trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Trójkolorowych zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.