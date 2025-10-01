Liverpool ma chrapkę na sprowadzenie gwiazdora Realu Madryt

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Eduardo Camavinga łączony z Liverpoolem

Eduardo Camavinga dopiero co wrócił do gry po kontuzji kostki i wciąż trudno ocenić, jaką rolę odegra w Realu Madryt w najbliższych miesiącach. Nad zespołem Królewskich od obecnego sezonu czuwa Xabi Alonso, który wdraża własne pomysły taktyczne. Choć 22-letni Francuz jest niezwykle wszechstronnym pomocnikiem, nie ma gwarancji, że na stałe zadomowi się w podstawowym składzie. Jeśli wychowanek Stade Rennes miałby pełnić jedynie funkcję rezerwowego, nie można wykluczyć, iż zacznie rozważać poszukiwanie regularnej gry w innym klubie, gdzie jego wielkie możliwości zostaną w pełni wykorzystane.

Jak ustalił hiszpański portal „Fichajes.net”, w takim scenariuszu Camavinga może liczyć na bardzo atrakcyjne opcje. Sytuację Francuza bacznie obserwują czołowe kluby Premier League, a największe zainteresowanie ma wykazywać Liverpool. Szkoleniowiec ekipy The Reds – Arne Slot – podobno jest fanem talentu młodego pomocnika i widzi w nim idealne uzupełnienie drugiej linii. Do walki o podpis zawodnika mogą włączyć się także inne angielskie potęgi – Arsenal oraz Chelsea. Wszystko wskazuje więc na to, że jeśli Camavinga rzeczywiście zdecyduje się na zmianę otoczenia, chętnych na jego usługi nie zabraknie.

Eduardo Camavinga już w wieku 16 lat zadebiutował w Ligue 1 w barwach Stade Rennes, gdzie szybko zyskał miano jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. W 2021 roku trafił do Realu Madryt, z którym wygrał m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Do tej pory w koszulce drużyny Los Blancos rozegrał łącznie 184 spotkania, w których strzelił 5 goli i zaliczył 10 asyst. Ponadto regularnie występuje w reprezentacji Francji, z którą brał udział w mistrzostwach świata w Katarze. Wszechstronność oraz doświadczenie pomimo młodego wieku sprawiają, że Camavinga jest pożądany na rynku transferowym przez najlepsze zespoły ze Starego Kontynentu.