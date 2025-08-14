Liverpool walczy o Konate. Giganci czekają na jego decyzję

Ibrahima Konate otrzyma od Liverpoolu ofertę przedłużenia kontraktu. Jeśli obrońca nie podpisze nowej umowy, zostanie sprzedany jeszcze w tym oknie transferowym - informuje Marca. Francuzem interesuje się Real Madryt i Paris Saint-Germain.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Przedłużenie kontraktu albo transfer – Liverpool zdecydował ws. Konate

Liverpool bezapelacyjnie został letnim oknie transferowym królem polowania. Ku zaskoczeniu wszystkich sympatyków piłki nożnej The Reds wydali na nowych zawodników oszałamiającą kwotę ponad 300 milionów euro. To pierwsze takie szaleństwo właścicieli z Anfield Road na rynku transferowym. Niemniej jednak jeszcze przed zamknięciem okna mogą sprzedać ważnego środkowego obrońcę.

Ibrahima Konate, bo o nim mowa ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku. Nie jest tajemnicą, że o jego podpisie pod umową marzy Real Madryt. Z drugiej strony Francuza kusi gigant Ligue 1, czyli Paris Saint-Germain. Pojawiły się także informacje o zainteresowaniu Chelsea.

Według dziennika Marca obrońca będzie miał do podjęcia bardzo ważną decyzję, ponieważ Liverpool chce go zatrzymać. W tym celu reprezentant Francji otrzyma ofertę przedłużenia kontraktu, z którą wiąże się pewne ultimatum. Jeśli 26-latek nie zdecyduje się parafować nowej umowy, to jak twierdzi źródło, zostanie sprzedany jeszcze w trwającym oknie transferowym.

Osoby odpowiedzialne za transfery w Liverpoolu uważają, że między Konate a Realem Madryt doszło do kontaktu. Dlatego też chcą mieć absolutną pewność ws. przyszłości piłkarza. Najbliższe tygodnie to również ostatnia szansa, aby cokolwiek zarobić na jego sprzedaży.

Konate dołączył do Liverpoolu w 2021 roku z Lipska za 40 milionów euro. Łącznie zagrał w 133 meczach, zdobywając 5 goli.