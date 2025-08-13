Konate ma w czym wybierać. Nie tylko Real Madryt chce obrońcę

Ibrahima Konate może opuścić Liverpool na zasadzie wolnego transferu. Obrońcą interesuje się Real Madryt. Według dziennika AS do wyścigu o podpis piłkarza włączyło się także Paris Saint-Germain.

Real Madryt i Paris Saint-Germain walczą o podpis Konate

Liverpool w trwającym oknie transferowym postawił na przebudowę kadry. Do zespołu dołączyły nowe gwiazdy na czele z Florianem Wirtzem. Oprócz ofensywnego pomocnika sprowadzono również Jeremiego Frimponga, Milosa Kerkeza czy Hugo Ekitike. Natomiast z klubem pożegnali się m.in. Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez i Luis Diaz.

Pod znakiem zapytania wciąż stoi przyszłość jednego z kluczowych zawodników pierwszego składu. Ibrahima Konate, bo o nim mowa ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku. Na ten moment obie strony nie mogą dojść do porozumienia ws. nowej umowy. Wiele wskazuje na to, że Francuz po zakończeniu sezonu pożegna się z Anfield Road na zasadzie wolnego transferu.

Okoliczności ma do tego sprzyjające, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Ponadto w takim przypadku może liczyć na dodatkową premię za sam podpis pod kontraktem. Nie jest tajemnicą, że o pozyskaniu Konate marzy Real Madryt. 26-latka w swoich szeregach widziałaby również Chelsea. Natomiast obok Królewskich pojawił się jeszcze jeden duży klub.

Z informacji, które przekazał dziennik AS, wynika, że do wyścigu o Konate przystąpiło także Paris Saint-Germain. Francuski gigant również jest zainteresowany pozyskaniem obrońcy za darmo, gdy jego kontrakt z Liverpoolem dobiegnie końca.