Liverpool oferował 100 milionów za Khvichę Kvaratskhelię

Liverpool w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Można nawet powiedzieć, że doskonale. z jednej strony ekipa Arne Slota doskonale radzi sobie w Premier League i już na tym etapie sezonu ma sporą przewagę nad resztą drużyn, co jednoznacznie wskazuje właśnie The Reds jako ten zespół, który najprawdopodobniej sięgnie po mistrzostwo Anglii. W Lidze Mistrzów z kolei, nawet gdy gra nie układa się dobrze, to i tak udaje się wygrać, jak chociażby w ostatnim meczu z PSG.

Co ciekawe, występujący obecnie w barwach zespołu z Paryża Khvicha Kvaratskhelia, latem ubiegłego roku mógł trafić do Liverpoolu. Według informacji przekazanych przez Gianlucę Di Marzio, wówczas oferta w wysokości 100 milionów euro została odrzucona przez ekipę Napoli. Warunkiem kontraktu był bowiem fakt, że gwiazdor zostanie we Włoszech do 2025 roku i później dołączy do zespołu.

Jak jednak wiadomo, w zimowym okienku transferowym Khvicha Kvaratskhelia przeniósł się do PSG za kwotę 70 milionów euro i w nowym zespole radzi sobie dość dobrze. W sumie w tym sezonie skrzydłowy rodem z Gruzji ma na koncie 30 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował siedem asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 85 milionów euro.

