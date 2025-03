Kobbie Mainoo negocjuje warunki nowej umowy z Manchesterem United. Rozmowy nie układają się idealnie, więc do gry wkroczyła Chelsea. 19-letni Anglik oczekuje astronomicznych zarobków - informuje "Daily Mirror".

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Chelsea rozważa złożenie oferty za Mainoo

Kobbie Mainoo to jeden z największych talentów w angielskiej piłce. Mimo zaledwie 19 lat, ma już na koncie dziesięć występów dla seniorskiej reprezentacji. Zbudował sobie również pozycję w środku pola Manchesteru United, a władze klubu chcą uczynić go twarzą projektu na lata. W planach jest sprowadzenie pomocnika o odpowiedniej jakości, który utworzy z nim znakomity duet w drugiej linii. Niewykluczone, że Czerwone Diabły będą musiały dokonać pewnych modyfikacji, gdyż przyszłość wychowanka nie jest przesądzona.

Podczas zimowego okienka łączono go z szalonym transferem do Chelsea. Manchester United faktycznie odnotował problemy podczas negocjacji kontraktowych. Bieżąca umowa obowiązuje tylko do połowy 2027 roku, więc dla giganta liczy się jej przedłużenie. W przeciwnym wypadku Mainoo może nawet zostać sprzedany, tak aby uniknąć ryzyko rozstania za darmo.

Mainoo nie wyklucza pozostania na Old Trafford, ale ma konkretne żądania. Są iście szalone, gdyż nastolatek chciałby zarabiać aż 180 tysięcy funtów tygodniowo. To poważne wyzwanie dla Manchesteru United, który nie ma płynności finansowe i poszukuje oszczędności w celu sprowadzania nowych piłkarzy.

Wokół Anglika nieustannie kręci się Chelsea, która może skusić się na hitowy transfer. Ona również będzie musiał sprostać oczekiwaniom, gdyż Mainoo nie przyjmie niższej oferty. Co ciekawe, zarabiałby wówczas większe pieniądze, niż chociażby Cole Palmer.