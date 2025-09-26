Liverpool i Man United chcą pomocnika. W grze nawet 70 mln euro

Liverpool oraz Manchester United są zainteresowane pomocnikiem Elliotem Andersonem z Nottingham Forest - wynika z doniesień "TBR Football". Anglik został wyceniony na 70 mln euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Elliot Anderson na celowniku gigantów z Premier League

Liverpool i Manchester United bacznie obserwują Elliota Andersona, który znakomicie spisuje się w barwach Nottingham Forest. Oba kluby przeprowadziły w letnim oknie transferowym spektakularne ruchy i już planują kolejne głośne transfery w styczniu. Łącznie wszystkie angielskie kluby wydały na nowych zawodników około trzech miliardów funtów.

22-letni pomocnik imponuje formą na City Ground. W zespole mistrzów Anglii Anderson mógłby wzmocnić kontrolę w środku pola i dodać defensywnego wsparcia, którego The Reds w ostatnim czasie wyraźnie brakuje. Szansa gry w klubie walczącym o najwyższe cele w Anglii może być dla zawodnika trudna do odrzucenia.

Przekonanie Nottingham Forest do sprzedaży młodego talentu nie będzie łatwe. Klub w ostatnim czasie jasno pokazuje, że nie zamierza rozstawać się z kluczowymi zawodnikami, dążąc do budowy ambitnego zespołu. Strata Andersona byłaby poważnym ciosem dla projektu tego klubu, który stawia na rozwój własnych talentów. Obecnie były gracz Newcastle United jest wyceniany na 70 milionów euro.

Ciekawie będzie obserwować, czy Liverpool lub Manchester United zdecydują się złożyć ofertę w nadchodzących miesiącach za Andersona. Warto dodać, że kontrakt Anglika na City Ground obowiązuje do czerwca 2029 roku. W trakcie tego sezonu rozegrał sześć meczów i dorzucił jedną asystę.