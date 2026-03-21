Liverpool jest zdecydowany na sprzedaż Cody'ego Gakpo. Jak się okazuje, Holender może zostać na boiskach Premier League. Zawodnik The Reds znalazł się bowiem na radarze Tottenhamu Hotspur - informuje "TEAMtalk".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Liverpool w 2023 roku zdecydował się na wykup Cody’ego Gakpo z PSV Eindhoven. Reprezentant Holandii przez dłuższy czas uchodził za jednego z ważniejszych zawodników The Reds, ale często na przeszkodzie stawała mu forma, której nie potrafił ustabilizować. Arne Slot daje mnóstwo szans swojemu rodakowi, ale ten przeplata mecze dobre ze złymi.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Liverpool i Cody Gakpo mogą po sezonie zakończyć współpracę. Obecni mistrzowie Anglii są nawet zdecydowani na rozstanie ze swoim graczem. Ten jednak nie powinien mieć kłopotu ze znalezieniem sobie nowego klubu. Zwłaszcza, że już pojawiło się zainteresowanie. Holender trafił na listę życzeń Tottenhamu Hotspur.

Cody Gakpo wraz ze swoimi pośrednikami również działają na rynku. Ba, mieli oni zaoferować swoje usługi Tottenhamowi Hotspur. Wydaje się, że obie strony są gotowe, aby nawiązać współpracę. Kluczowa jednak będzie w tej kwestii decyzja Liverpoolu, a przede wszystkim, czy Koguty zdołają się utrzymać w rozgrywkach Premier League.

W obecnym sezonie Cody Gakpo rozegrał 41 spotkań pod okiem Arne Slota. Zawodnik The Reds zdołał zgromadzić na swoim koncie osiem trafień, a także zaliczył cztery asysty.