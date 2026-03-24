Liverpool chce zatrzymać pomocnika. Real Madryt nie odpuszcza

Liverpool planuje przedłużyć kontrakt z Dominikiem Szoboszlaim - informuje "MediaFoot". Mistrzowie Anglii chcą w ten sposób odeprzeć rosnące zainteresowanie ze strony Realu Madryt.

Dominik Szoboszlai wzbudza zainteresowanie Realu Madryt, Liverpool reaguje

Liverpool nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Przed marcową przerwą reprezentacyjną The Reds nie wygrali żadnego z trzech spotkań w Premier League i obecnie zajmują piąte miejsce w tabeli. Przed zespołem Arne Slot niezwykle intensywny okres. Już na początku kwietnia mistrzowie Anglii zmierzą się z Manchesterem City w ćwierćfinale Puchar Anglii, a następnie zagrają z Paris Saint-Germain w 1/4 finału Ligi Mistrzów

Jedną z kluczowych postaci zespołu pozostaje Dominik Szoboszlai. Reprezentant Węgier, mimo że nominalnie jest środkowym pomocnikiem, często występuje również bliżej prawej strony boiska. Jak donosi portal „MediaFoot”, władze Liverpoolu przygotowują dla 25-latka nowy kontrakt. Celem jest zabezpieczenie przyszłości jednego z liderów drużyny i jednocześnie zablokowanie rosnącego zainteresowania ze strony Realu Madryt, który uważnie monitoruje sytuację zawodnika.

Choć perspektywa transferu do hiszpańskiego giganta może być dla Szoboszlaia kusząca, wiele wskazuje na to, że jego najbliższa przyszłość pozostanie związana z Anfield. Obecna umowa pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku. W trwającym sezonie Szoboszlai prezentuje bardzo wysoką formę. W 43 spotkaniach zdobył 12 bramek i zanotował 8 asyst.

Szoboszlai przeniósł się do The Reds w 2023 roku z RB Lipsk za 70 milionów euro. Obecnie pełni też rolę kapitana reprezentacji narodowej, z którą nie zdołał awansować na tegoroczny mundial po listopadowej porażce z Irlandią (2:3) w Budapeszcie.