Liverpool chce sprowadzić gwiazdę Bayernu. To będzie hit transferowy

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool zainteresowany Kingsleyem Comanem

Liverpool FC może latem stracić kluczowych ofensywnych graczy. Luis Diaz jest na wylocie z Anfield Road, a Mohamed Salah nadal nie przedłużył kontraktu i może odejść za darmo. W tej sytuacji The Reds muszą działać, a Kingsley Coman, który od lat gra na najwyższym poziomie w Bayernie Monachium, może być wartościowym wzmocnieniem drużyny Arne Slota.

Chociaż Francuz nie prezentuje w tym sezonie najwyższej formy, jego bogate doświadczenie z gry w takich potęgach, jak Paris Saint-Germain i Juventus sprawia, że wciąż pozostaje łakomym kąskiem dla klubów aspirujących do walki o największe trofea. W barwach Bayernu nie tylko regularnie sięgał po liczne trofea, ale też wie, jak rywalizować o najwyższe cele. W bieżącym sezonie Coman strzelił sześć goli i dołożył cztery asysty w 33 rozegranych spotkaniach.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Problemem w ewentualnym transferze Comana do The Reds może być wynagrodzenie piłkarza. 28-latek zarabia w w stolicy Bawarii 18 milionów euro rocznie, a angielski klub nie zdecyduje się na tak wysoką pensję. Jeśli skrzydłowy zdecyduje się na obniżkę zarobków, szanse na jego przeprowadzkę do Premier League wzrosną. Bayern nie kryje, że jest skłonny, żeby sprzedać Comana, chcąc pozyskać fundusze na wzmocnienia i przebudowę składu.