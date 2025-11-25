Liverpool chce przedłużyć kontrakt gwiazdy. Real Madryt czeka

Liverpool znalazł się w poważnym kryzysie po porażce z Nottingham Forest. Arne Slot traci kontrolę nad zespołem, a Ibrahima Konate wciąż nie podpisał nowej umowy i wzbudza zainteresowanie Realu Madryt.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konate nie podjął jeszcze decyzji o nowym kontrakcie

Liverpool przegrał sześć z siedmiu ostatnich meczów Premier League i spadł do dolnej połowy tabeli. Zespół Arne Slota wygląda na bezradny, a obrona, która miała być jego siłą, stała się największym problemem. W centrum krytyki znalazł się Ibrahima Konate, piłkarz, który jeszcze niedawno uchodził za jeden z filarów drużyny.

Oprócz słabej dyspozycji sytuacja Francuza jest niepewna również na innej płaszczyźnie, nie tylko sportowej. Jak poinformował Fabrizio Romano, negocjacje w sprawie nowej umowy stoją w miejscu. – Liverpool i agenci Konate są w kontakcie, ale decyzja należy do zawodnika. Klub przedstawił propozycję, teraz to on musi wybrać – przekazał dziennikarz w podcaście Here We Go.

Obecna umowa obrońcy wygasa latem, a brak porozumienia otwiera drogę Realowi Madryt. Hiszpanie widzą w 26-latku przyszłościowego defensora i mogą złożyć ofertę już w najbliższym oknie transferowym. Dla Liverpoolu byłby to cios – sportowy, finansowy i wizerunkowy.

Tymczasem Slot walczy o utrzymanie autorytetu. Nowi zawodnicy zawodzą, a Salah i Isak nie potrafią przełamać niemocy strzeleckiej. Drużyna traci pewność siebie z meczu na mecz. Fani domagają się reakcji, ale na razie widać tylko frustrację i chaos.

Zobacz również: Inter chce gwiazdora Milanu! Szykuje sensacyjny ruch