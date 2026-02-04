Liverpool chce pomocnika. W grze gigantyczna kwota

08:45, 4. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

Liverpool, Arsenal i Manchester United zamierzają latem ruszyć po Keesa Smita z AZ Alkmaar - donosi portal "CaughtOffside". Holenderski klub wycenia 20-letniego pomocnika na 60 mln euro.

Arne Slot
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Giganci z Premier League w pogoni za Keesem Smitem

Liverpool, Arsenal i Manchester United rozważają transfer Keesa Smita, który znakomicie spisuje się w barwach AZ Alkmaar. Jak podaje serwis „CaughtOffside”, 20-letni Holender cieszy się nieustającym zainteresowaniem angielskich gigantów, którzy obserwują jego poczynania od wielu miesięcy.

Coraz wyraźniej rysuje się kierunek w przypadku młodego pomocnika. Anglia będzie priorytetem dla jednego z najbardziej pożądanych talentów w Europie. Holender imponuje zdolnością dyktowania tempa gry z głębi pola oraz płynnym atakowaniem z piłką, a jego występy w Eredivisie i Lidze Konferencji przyciągnęły uwagę wielu skautów.

W tym sezonie Smit rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach. W swoim dorobku ma trzy trafienia i pięć asyst. Okazuje się, że Liverpool już podjął pierwsze kroki ws. transferu Smita, prowadząc wstępne rozmowy z jego przedstawicielami na początku roku. Klub ma doświadczenie w wyławianiu młodych, utalentowanych pomocników, zanim ich wartość rynkowa osiągnie szczyt.

AZ Alkmaar wstępnie wycenił Smita na około 60 milionów euro, ale kwota prawdopodobnie wzrośnie wraz z nasilającym się zainteresowaniem klubów Premier League. Holenderski pomocnik jest również w orbicie zainteresowań Realu Madryt, choć angielskie kluby wydają się w tej chwili najbardziej aktywne. Co ciekawe, kontrakt młodzieżowego reprezentanta Holandii z AZ obowiązuje do czerwca 2028 roku.

