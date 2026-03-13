Liverpool chce pomocnika Realu Madryt. To będzie transferowy hit

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Eduardo Camavinga w orbicie zainteresowań Liverpoolu

Liverpool zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Premier League i ma już niewielkie szanse na obronę mistrzostwa Anglii. Piłkarze prowadzeni przez Arne Slota w trwającym sezonie ligowym ponieśli już dziewięć porażek i w końcówce rozgrywek będą potrzebowali solidnej serii zwycięstw, by wywalczyć miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Tymczasem władze klubu z Anfield analizują możliwe wzmocnienia przed letnim oknem transferowym. Według informacji przekazanych przez dziennikarza Matteo Moretto, Real Madryt wycenił Eduardo Camavingę na około 45 milionów funtów. Latem hiszpański gigant ma być gotowy wysłuchać atrakcyjnych ofert za francuskiego pomocnika.

Jak informuje portal „TEAMtalk”, sytuację Camavingi bacznie monitoruje Liverpool. Klub z Anfield od lat interesuje się tym zawodnikiem i utrzymuje kontakt z jego otoczeniem jeszcze od momentu, gdy w 2021 roku przeniósł się z Rennes do stolicy Hiszpanii.

Dla The Reds Camavinga pozostaje jednym z wymarzonych celów transferowych. W klubie panuje przekonanie, że jego uniwersalność, dynamika oraz zdolności defensywne mogłyby znacząco wzmocnić linię pomocy. 23-letni Francuz w trwającym sezonie rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Camavinga trafił na Santiago Bernabeu z Rennes za 31 milionów euro.