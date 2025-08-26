Alexander Isak nie zmienia zdania i w dalszym ciągu stawia wszystko na transfer do Liverpoolu. Newcastle United póki co blokuje sprzedaż gwiazdora - informuje Fabrizio Romano.

Isak nie będzie grał dla Newcastle United. Wciąż chce transferu

Alexander Isak od początku sezonu jest odsunięty od drużyny Newcastle United. To następstwo jego zachowania, które klub uznał za karygodne. Zawodnik pragnie przenieść się do Liverpoolu i wymusza na władzach zaakceptowanie oferty. Ten transfer jest natomiast konsekwentnie blokowany – Liverpool złożył do tej pory jedną ofertę, która opiewała na 110 mln funtów.

Kilka dni temu Isak opublikował oświadczenie, w którym zarzucił klubowi, że ten nie dotrzymał danego słowa. Zasugerował także, że relacje między stronami są bardzo napięte. Teraz Newcastle United próbuje załagodzić sytuację – władze wybrały się do domu gwiazdora, aby ponownie przedyskutować temat i przekonać go do pozostania. Nic jednak nie wskórano, gdyż Szwed w dalszym ciągu stawia wszystko na transfer. Marzy mu się gra na Anfield, więc to Liverpool w głównej mierze pracuje nad sprowadzeniem go do siebie.

Wszystko zależy od decyzji Newcastle United. Jeśli angielski klub otworzy się na możliwość sprzedaży Isaka, Liverpool wróci z nową, polepszoną ofertą. Jest gotowy zapłacić za niego nawet 130 milionów funtów, jeśli zajdzie taka konieczność.

🚨 Alexander Isak mantains clear stance since July: he wants Liverpool move, no changes after recent talks.#LFC ready to bid again if Newcastle open doors to exit, story remains in #NUFC hands… but Isak still hopes for Anfield move asap.



🎥 More: https://t.co/oXbNtvTuIh pic.twitter.com/AY4u5ygAOx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025

Isak to obecnie jeden z najlepszych snajperów na świecie. W minionym sezonie uzbierał 23 bramki i 6 asyst w 34 meczach Premier League.