Liverpool chce gwiazdę ligowego rywala. To może być hit transferowy

Liverpool bacznie obserwuje sytuację Micky'ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur - informuje "TEAMtalk". Co ciekawe, londyńczycy już rozpoczęli rozmowy w sprawie nowego kontraktu z obrońcą.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Micky van de Ven przymierzany do Liverpoolu

Liverpool rozgląda się za nowym środkowym obrońcą. Przyszłość Ibrahimy Konate stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ Francuz wciąż nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu, który wygasa wraz z końcem tego sezonu.

Według informacji „TEAMtalk”, jednym z głównych celów transferowych mistrzów Anglii stał się Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. 24-letni Holender od momentu transferu do północnego Londynu wyrósł na filar defensywy, tworząc z Cristianem Romero duet, który dał drużynie Thomasa Franka stabilność.

Statystyki Van de Vena i Konate są w tym sezonie niezwykle zbliżone. Obaj notują niemal identyczny procent podań, liczbę odbiorów i kontaktów z piłką. Dodatkowym atutem Holendra jest fakt, że doskonale zna się z Virgilem van Dijkiem, z którym regularnie gra w reprezentacji Oranje.

Liverpool nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym Van de Venem. Chelsea, która wciąż przebudowuje skład, również sonduje możliwość sprowadzenia holenderskiego defensora. Tottenham zdaje sobie jednak sprawę z wartości swojego gracza i rozpoczął rozmowy o nowym kontrakcie.

Obecnie Holender inkasuje około. 50 tysięcy funtów tygodniowo, a klub z północnego Londynu planuje podwoić jego wynagrodzenie, by odstraszyć zainteresowane kluby. Van de Ven ma ważną umowę do czerwca 2029 roku, ale jego świetna forma – 2 gole w 7 spotkaniach tego sezonu – sprawia, że zainteresowanie jego usługami stale rośnie.