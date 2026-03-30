Liverpool chce Francuza. Gigant przygotowuje ofertę

Liverpool celuje w transfer francuskiego stopera. Jak podaje "TEAMtalk", Maxence Lacroix z Crystal Palace jest na radarze mistrzów Anglii.

Maxence Lacroix na celowniku Liverpoolu

Liverpool przygotowuje się do intensywnego lata transferowego, a jednym z głównych celów klubu ma być wzmocnienie defensywy. Według najnowszych doniesień „TEAMtalk”, The Reds toczą zaciętą rywalizację z Chelsea oraz Aston Villą o pozyskanie Maxence’a Lacroixa z Crystal Palace.

Zespół prowadzony przez Arne Slota ma za sobą trudny sezon, szczególnie w kontekście gry obronnej. Liverpool stracił wiele bramek. Obecnie mistrzowie Anglii plasują na piątek lokacie w tabeli Premier League. Z kolei Lacroix w ostatnich miesiącach wyrósł na jednego z najbardziej solidnych środkowych obrońców w angielskich rozgrywkach.

To nie pierwszy raz, kiedy nazwisko Francuza pojawia się w kontekście Anfield. Już wcześniej media na Wyspach Brytyjskich informowały o zainteresowaniu ze strony The Reds, który od dłuższego czasu monitoruje rozwój 25-latka. Crystal Palace ma w ostatnich latach opinię klubu, który potrafi świetnie rozwijać zawodników, ale jednocześnie nie zatrzymuje ich za wszelką cenę. Wystarczy przypomnieć transfery Eberechiego Eze do Arsenalu czy Marca Guehiego do Manchester City.

Lacroix walczy także o miejsce w reprezentacji Francji na nadchodzące mistrzostwa świata, dlatego regularna gra na najwyższym poziomie będzie dla niego niezwykle istotna. W obecnej kampanii środkowy obrońca strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty w 43 występach.