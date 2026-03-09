Liverpool chce francuskiego skrzydłowego. To będzie głośny transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Maghnes Akliouche na celowniku Liverpoolu i Manchesteru United

Liverpool walczy w tym sezonie w Premier League o miejsce gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. Do prowadzącego Arsenalu aktualni mistrzowie Anglii tracą już 19 punktów. Z kolei w Manchester United pojawiła się nowa nadzieja po zmianie szkoleniowca. Choć Czerwone Diabły doznały pierwszej porażki pod wodzą Michaela Carricka z Newcastle United (1:2) na St. James’ Park, wciąż zajmują trzecie miejsce w tabeli.

Tymczasem na rynku transferowym coraz większe zainteresowanie wzbudza Maghnes Akliouche, który reprezentuje barwy AS Monaco. Jak podaje „TEAMtalk”, zarówno władze The Reds, jak i przedstawiciele Manchesteru United obserwują 24-letniego Francuza od ponad roku. Skauci Liverpoolu byli obecni w Paryżu w piątek, by obejrzeć skrzydłowego w akcji podczas zwycięstwa Monaco nad Paris Saint-Germain (3:1) na Parc des Princes. Francuz strzelił gola i miał udział przy trzeciej bramce.

W bieżącym sezonie Akliouche rozegrał łącznie 34 spotkania, zdobył sześć bramek i dołożył siedem asyst. Jego wartość w serwisie Transfermarkt.de szacowana jest na 45 milionów euro. We wrześniu 24-latek zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Francji i od tego czasu rozegrał pięć spotkań. W listopadowym meczu z Azerbejdżanem wpisał się na listę strzelców.

Jego kontrakt w Monaco obowiązuje do czerwca 2028 roku, a rosnące zainteresowanie klubów Premier League pokazuje, że będzie łakomym kąskiem na rynku. Akliouche dołączył do akademii Czerwono-Białych w 2017 roku.