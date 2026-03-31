Liverpool chce brazylijskiego napastnika. Zawodnik może wrócić do Europy

Liverpool jest zainteresowany Marcosem Leonardo z Al-Hilal - donosi Ekrem Konur w serwisie "SportsBoom". Brazylijski napastnik znajduje się również na radarze Tottenhamu Hotspur.

Liverpool planuje odmłodzenie kadry w nadchodzącym oknie transferowym. Po rozczarowującym sezonie w Premier League, w którym The Reds praktycznie stracili szanse na obronę mistrzostwa Anglii, w gabinetach klubowych trwają intensywne poszukiwania skutecznego napastnika. Choć w Lidze Mistrzów drużyna zmierzy się z Paris Saint-Germain, władze klubu już myślą o przebudowie ofensywy.

W kręgu zainteresowań Liverpoolu znalazł się Marcos Leonardo, który obecnie reprezentuje barwy Al-Hilal. Według źródeł bliskich klubowi, zarząd saudyjski jest zadowolony z obecności 22-letniego Brazylijczyka, który w tym sezonie strzelił już 15 goli w 29 występach.

Leonardo trafił na Bliski Wschód latem 2024 roku z Benfiki Lizbona za 40 milionów euro i szybko stał się jednym z kluczowych zawodników Al-Hilal. Jego świetna forma zwróciła uwagę nie tylko Liverpoolu, ale także Tottenhamu Hotspur.

Według doniesień Ekrema Konura, Leonardo może delikatnie wywierać presję na zarząd Al-Hilal, by umożliwić transfer do Europy. Obecna umowa Brazylijczyka obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku i nie zawiera klauzuli odstępnego.

Letnie okno transferowe 2026 zapowiada się bardzo gorąco, a rywalizacja Liverpoolu i Tottenhamu o młodego napastnika może stać się jedną z najciekawszych historii na rynku transferowym w Europie. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia brazylijskiego snajpera na 20 mln euro.