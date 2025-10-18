Liverpool blokuje transfer. Hiszpański gigant obejdzie się smakiem

Liverpool nie zamierza w styczniu rozstawać się z Andrew Robertsonem - potwierdza serwis "Football Insider". Lewy obrońca znajdował się na celowniku Atletico Madryt.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Andrew Robertson nie trafi do Atletico Madryt zimą

Liverpool pozyskał latem Milosa Kerkeza z Bournemouth za około 47 milionów. Węgier przejął rolę pierwszego lewego obrońcy w drużynie. W związku z tym Andrew Robertson nie ma już pewnego miejsca w podstawowym składzie, jednak jego doświadczenie i wszechstronność pozostają niezwykle cenne dla Arne Slota.

Choć Szkot jest daleki od podpisania nowego kontraktu na Anfield – obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku – pojawiały się spekulacje, że Robertson mógłby trafić do Atletico Madryt już zimą. Argentyński szkoleniowiec Diego Simeone nadal uważnie śledzi 31-letniego kapitana reprezentacji Szkocji.

Okazuje się jednak, że nie ma szans na jego transfer w styczniu. W tym sezonie Robertson rozegrał dotychczas sześć meczów, a w Lidze Mistrzów przeciwko Atletico Madryt wystąpił w podstawowym składzie i wpisał się na listę strzelców, przypominając o swojej wartości dla Liverpoolu.

Robertson dołączył do The Reds w 2017 roku z Hull City za dziewięć milionów euro. Szkot z Liverpoolem zdobył Ligę Mistrzów w 2019 roku, a następnie dwukrotnie świętował tytuł mistrza Anglii. W sumie dla klubu z Anfield rozegrał 348 meczów i strzelił 12 goli. Ostatni raz parafował kontrakt w 2021 roku.