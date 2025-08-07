Liverpool blisko wielkiego transferu. Klub zaakceptuje ofertę The Reds

Liverpool może pozyskać gwiazdę ligowego rywala. Według Football Insider, klub jest gotowy zaakceptować ofertę od The Reds w wysokości 40 milionów funtów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Guehi coraz bliżej dołączenia do Liverpoolu

Crystal Palace przygotowuje się na rozstanie ze swoim kapitanem. Klub z Londynu jest otwarty na sprzedaż Marca Guehiego, o ile otrzyma satysfakcjonującą ofertę. Obecnie najbliżej pozyskania 25-letniego obrońcy jest Liverpool, który planuje złożyć propozycję w wysokości 40 milionów funtów.

Guehi nie zamierza przedłużać wygasającego w 2026 roku kontraktu, dlatego klub woli sprzedać stopera już teraz w trakcie trwającego okna transferowego niż stracić go za darmo po sezonie. Początkowo chciano zatrzymać lidera defensywy, ale sprzedaż stopera pozwoli na dokonanie nowych wzmocnień.

Jeszcze rok temu Crystal Palace odrzuciło ofertę w wysokości 70 milionów funtów od Newcastle United. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Sam obrońca chce odejść i jest zdeterminowany, żeby przenieść się na Anfield.

Władze Orłów już szykują się na odejście Guehiego. Pozyskane środki miałyby od razu zostać przeznaczone na sprowadzenie następcy 25-latka. W minionym sezonie defensor wystąpił w 44 spotkaniach, w których rozegrał prawie 4000 minut, strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

