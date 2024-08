Oferowano za niego 70 mln funtów. Zapadła decyzja

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Anglii

Marc Guehi zostanie w Crystal Palace. Trener potwierdził

Podczas trwającego letniego okienka transferowego Marc Guehi był poważnie łączony z przeprowadzką do Newcastle United. Sroki starały się o zakontraktowanie środkowego obrońcy, a ich najwyższa oferta miała opiewać na około 70 milionów euro.

Właśnie wyjaśniła się przyszłość 24-letniego stopera. Trener Crystal Palace Oliver Glasner w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej ujawnił, że Marc Guehi zostanie w zespole Orłów. To oznacza, że klub St. James’ Park ostatecznie będzie musiał obejść się smakiem.

Szesnastokrotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w londyńskiej drużynie od lipca 2021 roku, kiedy trafił na Selhurst Park za niespełna 24 miliony euro z Chelsea. Wychowanek akademii Niebieskich podczas kariery grał również dla Swansea City.

Marc Guehi w 29 spotkaniach poprzedniego sezonu zaliczył 1 asystę. Umowa mierzącego 182 centymetry defensora z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i niewykluczone, że zostanie wypełniona do końca. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 38 milionów euro.

Środkowy obrońca był na mistrzostwach Europy w Niemczech. 24-latek wystąpił w 6 spotkaniach, a Synowie Albionu dotarli do finału tegorocznej imprezy, gdzie ostatecznie musieli uznać wyższość Hiszpanów (1:2).