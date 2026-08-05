Liverpool rusza po kolejnego piłkarza PSG. Nie tylko Bradley Barcola

08:36, 5. sierpnia 2026 09:03, 5. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  RMC Sport

Liverpool od dawna pracuje nad pozyskaniem Bradleya Barcoli. Jak podaje stacja RMC Sport, angielski klub widziałby u siebie kolejnego zawodnika PSG - Ibrahima Mbaye.

Andoni Iraola
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Ibrahim Mbaye na celowniku Liverpoolu

Liverpool zamierza poważnie wzmocnić linię ataku podczas trwającego letniego okna transferowego. Jest to związane z odejściem Mohameda Salaha, którego zastąpienie będzie ogromnym wyzwaniem dla władz z Anfield Road. Angielski gigant od dłuższego czasu pracuje nad sprowadzeniem Bradleya Barcoli, choć niewykluczone, że ostatecznie sięgnie po dwóch zawodników Paris Saint-Germain.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „RMC Sport”, na celowniku Liverpoolu znajduje się bowiem również Ibrahim Mbaye. 18-letni skrzydłowy chce opuścić Parc des Princes, by regularniej pojawiać się na boisku, a Premier League ma być jego wymarzonym kierunkiem. Utalentowany Senegalczyk jest gotowy na kolejny ważny krok w swojej karierze.

Perspektywiczny piłkarz trafił do akademii PSG w lipcu 2018 roku z FC Versailles, zaś do pierwszej drużyny został włączony siedem lat później. W poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Kontrakt osiemnastolatka obowiązuje do połowy 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.

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