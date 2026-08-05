Aston Villa zagięła parol na obrońcę Atletico Madryt

Matteo Ruggeri może zamienić La Ligę na Premier League. Jak dowiedział się Ekrem Konur, lewy obrońca Atletico Madryt wzbudził bowiem zainteresowanie Aston Villi.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Matteo Ruggeri

Matteo Ruggeri przymierzany do Aston Villi

Matteo Ruggeri może opuścić Atletico Madryt jeszcze podczas letniego okna transferowego. Do zespołu Los Rojiblancos dołączył bowiem Alejandro Grimaldo, który najprawdopodobniej będzie podstawowym lewym obrońcą w drużynie Diego Simeone. W związku z tym 24-letni Włoch znalazł się na liście transferowej i może odejść z hiszpańskiego giganta, jeśli wpłynie satysfakcjonująca oferta.

Niewykluczone, że Ruggeri zaliczy miękkie lądowanie i przeniesie się do Premier League – poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Według tureckiego dziennikarza zainteresowanie jego usługami wykazuje Aston Villa. Władze klubu z Birmingham nawiązały już kontakt z Atletico Madryt i przygotowują pierwszą propozycję. Lewy wahadłowy jest również łączony z transferem do Fiorentiny.

Reprezentant Italii występuje w ekipie ze stolicy Hiszpanii od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Estadio Metropolitano z Atalanty Bergamo za 17 milionów euro. Boczny defensor wcześniej zbierał doświadczenie w innym włoskim zespole – Salernitanie. Ruggeri w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań i zanotował 7 asyst. Jego kontrakt z Atletico Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.