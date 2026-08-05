Rashford w planach Carricka i Manchesteru United. Ma być kluczowy

Marcus Rashford może zostać na przyszły sezon w Manchesterze United. Michael Carrick jest zadowolony z potencjalnej współpracy. Znalazł już rolę dla reprezentanta Anglii.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United skorzysta na powrocie Rashforda

Marcus Rashford ma za sobą sezon spędzony na wypożyczeniu w Barcelonie. Przenosiny do Katalonii były jego piłkarskim marzeniem, natomiast liczył, że uda mu się przekonać klub do skorzystania z opcji wykupu. Choć zaliczył niezły rok, finalnie Blaugrana z niego zrezygnowała i postawiła na innych skrzydłowych – Anthony’ego Gordona oraz Karima Adeyemiego.

Rashford chciał wyjaśnić kwestię przyszłości jeszcze przed mundialem, ale się to nie powiodło. W dalszym ciągu nie można przesądzić, co się z nim stanie. Nazwisko Anglika znajduje się na listach życzeń wielu klubów, choć realną przeszkodą jest jego astronomiczne wynagrodzenie. Manchester United nie sprzeciwia się sprzedaży, a jednocześnie planuje przyszły sezon z nim w składzie.

Zwolennikiem zatrzymania Rashforda jest przede wszystkim Michael Carrick. Uważa, że to piłkarz o olbrzymich umiejętnościach, który po prostu musi czuć zaufanie sztabu szkoleniowego. Jeśli zostanie na Old Trafford, wówczas Czerwone Diabły mogą zrezygnować z transferu nowego napastnika. To właśnie Rashford będzie głównym rywalem Benjamina Sesko do gry w centralnej strefie linii ataku.

28-latek w sezonie 2025/2026 zanotował dla Barcelony 14 bramek oraz 14 asyst w 49 występach. Do grona zainteresowanych jego transferem dołączyły ostatnio dwa kluby Premier League.