Widzew Łódź pożegnał kolejny transferowy niewypał. Trwa czyszczenie kadry

Widzew Łódź żegna kolejnego piłkarza, który się nie sprawdził. Tonio Teklić został wypożyczony do tureckiego drugoligowca. Mardin 1969 Spor ma również opcję wykupu.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Tonio Teklić

Widzew wypożyczył Teklicia. Trafił do Turcji

Widzew Łódź na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy dokonał wielu ciekawych, ale też nieudanych wzmocnień. Obecne okienko służy temu, by pozbyć się zawodników, którzy nie spełnili oczekiwań. Wypożyczony został już Osman Bukari, lada moment zespół opuści Stelios Andreou, a Tonio Teklić właśnie poznał swojego nowego pracodawcę.

26-letni Chorwat udał się na wypożyczenie do tureckiego drugoligowca. Jego nową drużyną zostało Mardin 1969 Spor, które zapewniło sobie także opcję wykupu. Istnieje więc szansa, że Teklić nie wróci już do Widzewa.

Teklić wzmocnił łódzki klub podczas zeszłorocznego lata. Po rundzie jesiennej udał się na wypożyczenie do NK Osijek, a teraz spróbuje swoich sił w Turcji. W Widzewie kompletnie się nie odnalazł – w sumie zanotował dziewięć występów, ani razu nie trafiając do siatki czy asystując.

Widzew przygotowuje się natomiast do kolejnego meczu w Ekstraklasie. Po dwóch kolejkach ma na koncie tylko dwa punkty – zremisował z Motorem Lublin oraz Wisłą Płock. W najbliższy weekend zmierzy się natomiast z Jagiellonią Białystok.