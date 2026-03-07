RB Lipsk może zostać po sezonie poważnie osłabiony. Romulo jest bowiem łączony z przeprowadzką do Premier League. Brazylijczyk trafił na radary Aston Villi, Fulham oraz Brentfordu - donosi "Sports Boom".

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Romulo

Aston Villa, Fulham i Brentford powalczą o Romulo

RB Lipsk przed sezonem pożegnał Benjamina Sesko, który za olbrzymie pieniądze odszedł do Manchesteru City. Niemiecki klub długo nie szukał następcy Słoweńca. Udało im się pozyskać Romulo z tureckiego Goztepe. Koszt transferu brazylijskiego snajpera wyniósł 20 milionów euro. Ten ruch okazał się bardzo dobry, ponieważ 24-latek dobrze odnalazł się na boiskach Bundesligi.

Z informacji przekazanych przez „Sports Boom” dowiadujemy się, że już po sezonie Romulo może zmienić otoczenie. Jak się okazuje, napastnik RB Lipska wzbudza ogromne zainteresowanie wśród klubów Premier League. Aston Villa, Fulham oraz Brentford stoczą walkę o transfer brazylijskiego napastnika.

Aston Villa poszukuje nowego napastnika, Fulham natomiast rozgląda się za następcą Raula Jimeneza, a Brentfordowi wpadł w oko właśnie Romulo. Obecnie nie jest znane stanowisko RB Lipska. Niewątpliwie jednak zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Brazylijczyka. Rywalizacja o transfer zapowiada się niezwykle ciekawie.

Romulo w trwającej kampanii rozegrał 23 spotkania w koszulce RB Lipska. Brazylijczyk zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Napastnika Czerwonych Byków może również pochwalić się czterema asystami.