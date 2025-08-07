Linetty zaoferował się klubowi Serie A. Zapadła decyzja ws. transferu

13:20, 7. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Nicolo Schira

Karol Linetty szuka nowego klubu po wygaśnięciu kontraktu z Torino. Jak donosi Nicolo Schira, Polak został zaoferowany beniaminkowi Serie A, Pisie SC.

Karol Linetty
Obserwuj nas w
LaPresse Na zdjęciu: Karol Linetty

Pisa może pozyskać reprezentanta Polski

Karol Linetty rozgląda się za nowym pracodawcą. Reprezentant Polski zakończył swoją przygodę z Torino i obecnie szuka nowego klubu jako wolny zawodnik. Jedną z opcji jest Pisa SC, która została poinformowana o dostępności pomocnika. Włosi nie planują jednak kontynuować rozmów, przynajmniej na ten moment.

30-letni pomocnik nie jest obecnie priorytetem dla beniaminka Serie A. Polak musi więc czekać na kolejne oferty. Choć zawodnik ma spore doświadczenie na włoskich boiskach, jego forma w ostatnich miesiącach nie była szczególne wysoka. W poprzednim sezonie rozegrał równe 1700 minut w 30 spotkaniach, w których strzelił jedną bramkę i asystę.

Linetty otrzymał wcześniej propozycję od FC Kopenhagi, jednak zdecydował się ją odrzucić. Piłkarz chce kontynuować karierę we Włoszech i czeka na odpowiednią ofertę. Inną opcją, która pojawiała się w mediach w ostatnich tygodniach, był potencjalny powrót do Lecha Poznań, jednak wygląda na to, że i tu nie toczą się aktualnie żadne rozmowy.

Warto przypomnieć, że Linetty grał wcześniej w Sampdorii, gdzie spisywał się całkiem nieźle. Potem w 2020 roku przeniósł się do Torino. Podczas tego pobytu miał różne okresy, ale w ostatnim czasie jego rola w zespole zmalała. Czas pokaże, gdzie trafi 47-krotny reprezentant Polski.

