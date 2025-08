Karol Linetty odrzucił ofertę! Niejasna przyszłość reprezentanta Polski

fot. Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Karol Linetty

Karol Linetty mógł zostać kolegą klubowym Dominika Sarapaty

Karol Linetty z końcem czerwca tego roku przestał być zawodnikiem Torino FC. Jednocześnie nie brakuje spekulacji na temat przyszłości 47-krotnego reprezentanta Polski. Swego czasu pojawił się nawet temat jego powrotu do Lecha Poznań, lecz ostatecznie nie doszło do porozumienia. Nowe informacje wskazują, że pomocnik znalazł się na celowniku FC Kopenhagi.

Duński klub już w trakcie obecnego okna transferowego wzmocnił się jednym polskim pomocnikiem, pozyskując Dominika Sarapatę z Górnika Zabrze za cztery miliony euro. W przypadku bardziej doświadczonego Linetty’ego sytuacja jest jednak bardziej złożona.

Jak przekazują Meczyki, Karol Linetty odrzucił ofertę stołecznej ekipy. Zawodnik liczy na inne propozycje, mając nadzieję na kontynuowanie kariery we Włoszech. 30-latek występuje na Półwyspie Apenińskim od 2016 roku, kiedy to trafił z Lecha Poznań do Sampdorii za ponad trzy miliony euro.

W ostatnim sezonie Linetty rozegrał 30 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Łącznie spędził na boisku 1700 minut. Aktualna rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na około 1,8 miliona euro. W kontekście jego przyszłości pojawiały się również spekulacje o możliwych transferach do Sampdorii lub Hellasu Werona.

