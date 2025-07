Lille może stracić gwiazdę. Klub Premier League zaoferował 30 mln euro

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Lille OSC

Diakite znalazł się na radarze angielskich klubów

Po awansie do Premier League Sunderland chce wzmocnić linię defensywy i złożył ofertę w wysokości 27 milionów euro za Bafode Diakite. Lille OSC wycenia jednak swojego kluczowego zawodnika na 40 milionów euro i nie zamierza go sprzedawać taniej. Zainteresowanie 24-latkiem wyraziło również Bournemouth. Francuz mógłby zostać następcą Deana Huijsena, który przeniósł się do Realu Madryt.

Perspektywa gry w Premier League jest dla środkowego obrońcy kusząca. Zawodnik jest otwarty na transfer na Wyspy Brytyjskie. Sunderland chce utrzymać się w angielskiej ekstraklasie i szuka defensora, który wzmocni zespół i pomoże w rywalizacji z czołowymi drużynami.

Kontrakt Diakite z Lille obowiązuje do 2028 roku. Piłkarz udowodnił swoją wartość w Ligue 1 i Lidze Mistrzów. Dla beniaminka Premier League, który chce zbudować solidny skład, byłby dużym wzmocnienie ze względu na jego doświadczenie i umiejętności.

Angielski klub musi jednak złożyć wyższą ofertę, żeby przekonać Francuzów do transferu. Konkurencja ze strony Bournemouth może skomplikować negocjacje, ale Czarne Koty są zdeterminowane, żeby wzmocnić swoją defensywę przed nadchodzącym sezonem.

