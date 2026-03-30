Juventus szykuje się do hitowego transferu Lewandowskiego
Robert Lewandowski zwleka z decyzją w sprawie swojej przyszłości. Umowa z Barceloną wygasa w czerwcu 2026 roku, ale najprawdopodobniej otrzyma propozycję przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Problem w tym, że znacząco zredukowana zostanie jego pensja, a do tego będzie musiał pogodzić się z rolą głębokiego rezerwowego.
Polak nie spieszy się z wyborem klubu na kolejny sezon. Spływa do niego coraz więcej atrakcyjnych ofert z egzotycznych kierunków, w tym Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Media łączą go też z przeprowadzką do Włoch. Swego czasu jego sytuację monitorował Milan, a teraz do gry wchodzi Juventus. Wygląda na to, że Stara Dama traktuje sprawę bardzo poważnie i faktycznie przymierza się do jego transferu.
Juventus przeprowadził już analizę finansową, która wykazała, że letni transfer Lewandowskiego jest możliwy, a korzyści wynikające z jego pozyskania przekraczają wydatek na jego kontrakt. Aby doszło do tej operacji, najpierw turyńczycy muszą jednak sprzedać kilku swoich zawodników.
Z informacji „La Gazzetta dello Sport” wynika, że Lewandowski mógłby zostać bezpośrednim następcą Arkadiusza Milika, dla którego nie ma już miejsca w Turynie. Juventus nie wyklucza przy tym zatrzymania Dusana Vlahovicia i Randala Kolo Muaniego. Na sprzedaż mają trafić Jonathan David, Lois Openda oraz właśnie 73-krotny reprezentant Polski.