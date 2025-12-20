Lewandowski polecony włoskiemu gigantowi! To nie Milan

Robert Lewandowski latem przyszłego roku może być do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasa po sezonie. Daniel Fonseca w rozmowie z La Gazzetta dello Sport polecił go jednemu z włoskich gigantów.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Juventus powinien pomyśleć o transferze Lewandowskiego

Robert Lewandowski w sierpniu obchodził 37. urodziny. Nie da się ukryć, że reprezentant Polski jest bliżej niż dalej zakończenia kariery. Zanim jednak zdecyduje się na emeryturę wciąż ma chęci, aby przez kilka lat kontynuować przygodę z piłką. Obecnie ma przed sobą bardzo trudną do podjęcia decyzję. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony.

Kwestia przyszłości jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy, to duży znak zapytania. W mediach pojawiają się różne informacje. Niektóre sugerują, że zostanie w Barcelonie, a inne przekonują, że latem zmieni otoczenie. Jeśli chodzi o potencjalną zmianę klubu, w grze do niedawna był m.in. AC Milan. Transfer do Rossonerich wykluczył Gianluca Di Marzio, informując o tym na łamach Goal.pl.

Temat przyszłości Lewandowskiego jest popularny nie tylko w Polsce i Hiszpanii, ale również we Włoszech. Daniel Fonseca, były piłkarz takich klubów jak Roma czy Juventus zdradził w rozmowie z La Gazzetta dello Sport, że Polak byłby idealnym transferem dla Starej Damy.

– Gdybym był na miejscu Juventusu, pomyślałbym o Lewandowskim na zasadzie wolnego transferu. To mógłby być ruch w stylu Modricia. Lewy w ostatniej dekadzie był absolutnym topem. Instynktu strzeleckiego nie traci się nawet w wieku 37–38 lat – powiedział Daniel Fonseca.

Lewandowski gra w Barcelonie od lipca 2022 roku. Łącznie wystąpił w 164 meczach, w których zdobył 109 goli. Na swoim koncie oprócz dwóch mistrzostw Hiszpanii ma również koronę króla strzelców La Liga.