Lewandowski podjął kluczową decyzję. Raphinha na tym skorzysta

11:59, 23. stycznia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Don Balon

Robert Lewandowski podjął decyzję i chciałby pozostać w Barcelonie na kolejny sezon. Napastnik nie planuje zakończenia kariery, a z takiego scenariusza najbardziej ucieszyłby się Raphinha, donosi Don Balon.

Robert Lewandowski i Raphinha
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Raphinha

Raphinha skorzysta na obecności Lewandowskiego w Barcelonie

FC Barcelona w ostatnich miesiącach przygotowywała się na scenariusz stopniowego pożegnania z Robertem Lewandowskim. Wiek Polaka oraz malejąca rola w zespole sprawiały, że w klubie coraz częściej mówiono o konieczności znalezienia następcy.

Sytuacja nie jest jeszcze przesądzona. Robert Lewandowski czuje się gotowy do dalszej gry na najwyższym poziomie i chciałby zostać w Katalonii. Napastnik nadal ma ambicje rywalizować w La Liga oraz w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski mimo upływu lat pozostaje jednym z liderów Blaugrany. Jego znaczenie nie ogranicza się wyłącznie do strzelania goli. Jest także ważnym punktem odniesienia w szatni i na boisku. Kontynuowanie współpracy pozwoliłoby jednocześnie klubowi odłożyć w czasie kosztowny transfer nowego napastnika.

Lewandowski ma oferty z Major League Soccer oraz z Arabii Saudyjskiej. Kuszą one finansowo, ale na ten moment nie są dla niego priorytetem. Zawodnik chce nadal rywalizować w Europie i nie spieszy się z decyzją o zmianie kierunku kariery.

Raphinha jest jednym z piłkarzy, którzy najbardziej skorzystają na pozostaniu Polaka. Obaj dobrze współpracują w ofensywie, a obecność klasycznego napastnika ułatwia grę skrzydłowym. Lewandowski przyciąga uwagę obrońców i tworzy przestrzeń dla partnerów. Nie ulega więc wątpliwości, że Brazylijczyk bardzo skorzysta na pozostaniu reprezentanta Polski na Camp Nou.

