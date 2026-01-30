Lewandowski odejdzie z Barcelony?! Żona piłkarza nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z FC Barcelony. Tak przynajmniej wynika ze słów Anny Lewandowskiej. Żona piłkarza w rozmowie z Onet Plejadą odniosła się do przyszłości jej męża.

SPP Sport Press Photo l Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Ostatni sezon Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie

Robert Lewandowski ma przed sobą ostatnie kilka miesięcy ważnego kontraktu. Przyszłość jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii stoi pod znakiem zapytania. Na ten moment trudno wyrokować, czy FC Barcelona przedłuży z nim kontrakt.

O przyszłości 37-latka opowiedziała nieco więcej jego żona Anna Lewandowska w rozmowie z Plejadą. Podczas Gali Mistrzów Sportu wyjawiła, że to prawdopodobnie ostatni sezon napastnika w Barcelonie. Jej wypowiedź wskazuje więc na to, że po zakończeniu sezonu dojdzie do zmiany klubu. „Zobaczmy, jak pójdzie sezon w Barcelonie w tym roku, bo to powiedzmy, będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu jak z cytryny. Cieszmy się z każdej chwili, z każdego meczu, spotkania z kibicami, bo kiedyś tego zabraknie” – powiedziała.

Gdyby naprawdę Lewandowski odszedł z Barcelony, na brak zainteresowania nie powinien narzekać. Od dawna w mediach pojawiają się plotki o klubach, które chcą podpisać z nim kontrakt. W grę wchodzi m.in. Arabia Saudyjska, ale również MLS. Nie można zapominać o drużynach z Serie A, gdzie 37-latek był łączony m.in. z AC Milanem.

W tym sezonie Lewandowski ma na swoim koncie 12 goli i 3 asysty w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na Camp Nou trafił latem 2022 roku z Bayernu Monachium za ok. 45 milionów euro. Łącznie uzbierał 113 bramek w 172 spotkaniach.