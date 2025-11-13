Lewandowski kuszony milionami. Wraca temat spektakularnego transferu

Robert Lewandowski ponownie przyciąga uwagę klubów z Arabii Saudyjskiej. Według "Mundo Deportivo" Al Hilal i Al Nassr chcą wykorzystać niepewność wokół jego przyszłości i ponowić ofertę, którą Polak odrzucił latem.

Lewandowski na celowniku saudyjskich gigantów

Robert Lewandowski wciąż znajduje się w centrum spekulacji transferowych. „Mundo Deportivo” podkreśla, że zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej nie osłabło. Minionego lata Polak odrzucił ofertę przekraczającą sto milionów euro, lecz Al Hilal i Al Nassr nadal analizują sytuację i mogą ponownie spróbować namówić go do zmiany otoczenia.

Lewandowski przyznał ostatnio, że nie spieszy się z rozmowami o przedłużeniu kontraktu, który obowiązuje do 2026 roku. Zaznaczył, że decyzje dotyczące przyszłości podejmie po zakończeniu sezonu. Chce najpierw ocenić swoje możliwości fizyczne i mentalne. Wkrótce skończy trzydzieści siedem lat, co naturalnie zwiększa skalę pytań dotyczących jego dalszej kariery.

„Mundo Deportivo” informuje również, że nie tylko Saudyjczycy widzą w Lewandowskim potencjalne wzmocnienie. Już od pewnego czasu Milan analizuje sytuację napastnika Barcelony. Do gry, może również włączyć się Fenerbahce.

Na boisku Lewandowski wciąż daje Barcelonie stabilność i regularność, co wpływa na ocenę jego przyszłości. Mimo to saudyjskie drużyny mogą wrócić z ofertą trudną do odrzucenia. Takich pieniędzy nie zaoferuje mu żaden europejski gigant.

Na ten moment kapitan Barcelony skupia się wyłącznie na obecnym sezonie. Jednak naciski z Arabii Saudyjskiej mogą wrócić, a wraz z nimi pytania o plany Lewandowskiego i strategię Barcelony na kolejne lata.

