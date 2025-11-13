Ibrahimović poprosił Milan o transfer największej polskiej gwiazdy

Zlatan Ibrahimović naciska na Milan w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ma jednak inny priorytet.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Ibrahimović chce transferu Lewandowskiego

Zlatan Ibrahimović pełni obecnie funkcję doradcy w Milanie i ma ważny wpływ na transfery klubu. Jak przekazał Sacha Tavolieri ze Sky Sport, w ostatnim czasie Szwed zaproponował władzom, aby spróbować sprowadzić Roberta Lewandowskiego. Były znakomity napastnik uważa, że Polak idealnie pasowałby do filozofii Milanu i mógłby być wzorem dla młodych zawodników, tak jak sam Ibrahimović był w ostatnich latach.

Dyrektorzy Milanu nie odrzucili tego tematu i przygotowują ambitny plan na przyszłe lato. Klub ma zamiar spotkać się z agentem Pinim Zahavim, by omówić możliwości finansowe i potencjalną strukturę kontraktu.

Transfer Lewandowskiego do Milanu poparł również w rozmowie z Goal.pl Andrij Szewczenko. Legendarny napastnik Rossonerich przywołał przykład Modricia, który udowadnia, że nawet w wieku 40 lat można z powodzeniem występować w silnej lidze.

Jednak według informacji Goal.pl priorytetem kapitana reprezentacji Polski nadal pozostaje Barcelona. Sam zawodnik czuje się w stolicy Katalonii bardzo dobrze i mimo medialnych spekulacji o możliwym zakończeniu kariery nie zamierza jeszcze odwieszać butów na kołek.