Lewandowski i Ronaldo o koronę króla strzelców?! „Widzę go tam”

20:42, 6. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Robert Lewandowski musi wybrać, gdzie chce grać w sezonie 2025/2026. Priorytetem jest FC Barcelona, ale opcji ma dużo więcej. Guillem Balague w rozmowie z Kanałem Sportowym stwierdził, że widzi go w Arabii Saudyjskiej, walczącego z Cristiano Ronaldo.

Robert Lewandowski
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nigdzie nie dostanie takich pieniędzy jak w Arabii Saudyjskiej

Robert Lewandowski być może ma przed sobą ostatnie kilka tygodni w FC Barcelonie. Kontrakt wygasa po sezonie i wciąż nie został przedłużony. Propozycja nowej umowy ma zostać przedstawiona zawodnikowi, ale będzie prawie o połowę niższa pod względem wynagrodzenia. Z drugiej strony 37-latek ma o wiele więcej innych bardziej atrakcyjnych finansowo ofert z USA czy Arabii Saudyjskiej.

Trzeba pamiętać, że w grze o reprezentanta Polski są także kluby z Turcji oraz Włoch. Guillem Balague w rozmowie na Kanale Sportowym zasugerował, że Robert Lewandowski powinien wybrać Arabię Saudyjską. To właśnie tam by go widział, walczącego z Cristiano Ronaldo o koronę króla strzelców. Dziennikarz dodał, że liga saudyjska rośnie i jest silna oraz konkurencyjna.

Szczerze mówiąc widzę go w Arabii Saudyjskiej, ścigającego się z Cristiano Ronaldo o miano króla strzelców. Dlaczego? Po prostu oferta jest zbyt brutalna. Nigdzie takiej nie dostanie – powiedział Guillem Balague na Kanale Sportowym.

Jeśli Robert zrozumiem, że liga saudyjska rośnie, że jest konkurencyjna, wystarczająco silna, a do tego będzie głównym kapitanem statku, bo przecież będzie liderem całego projekt, to łączy się tu wiele atrakcyjnych czynników dla zawodnika w jego wieku – dodał.

W tym sezonie Lewandowski wystąpił w 38 meczach, w których zdobył 17 goli.

