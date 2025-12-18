Barcelona waha się w sprawie Lewandowskiego. Cztery czynniki będą kluczowe

FC Barcelona wciąż nie podjęła decyzji w sprawie przedłużenia kontraktu z Robertem Lewandowskim. Zdaniem dziennika Sport kluczowe będą cztery czynniki. To one wpłyną na ostateczną decyzję, czy napastnik dostanie ofertę przedłużenia umowy.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski trzymany w niepewności. Barcelona przed trudną decyzją

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych zawodników, który z dniem 1 stycznia będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Pół roku przed wygaśnięciem kontraktu 37-latek może oficjalnie negocjować z innymi klubami. FC Barcelona waha się w sprawie przedłużenia umowy. Wszystko przez trudną sytuację finansową oraz wysokie wynagrodzenie Polaka, które obciąża klubowe finanse.

Z Hiszpanii docierają informacje, że Lewandowski chce zostać w Barcelonie. Jest nawet gotów obniżyć znacząco pensję, aby zagwarantować sobie nowy kontrakt. Duma Katalonii cierpliwie czeka, analizując każdy możliwy scenariusz. Z informacji dziennika Sport wynika, że kluczowe w kontekście pozostania Polaka na Spotify Camp Nou będą cztery czynniki, jakie klub weźmie pod uwagę.

Po pierwsze występy Lewandowskiego są porównywalne z tegorocznymi występami Ferrana Torresa. Drugi czynnik to ewentualna możliwość zakontraktowania młodszego, a zarazem czołowego napastnika latem przyszłego roku. Trzecia kwestia to ewentualne odejście innego piłkarza, który mocno obciąża budżet płacowy. Ostatni czynnik, który będzie miał duże znaczenie, to sytuacja finansowa na koniec sezonu. To wszystko Barcelona będzie brała pod uwagę zanim zdecyduje, czy zaoferować Lewandowskiemu nowy kontrakt.

W międzyczasie Lewandowski spotkał się z amerykańskim klubem – Chicago Fire. Drużyna z Illinois jest gotowa zaoferować mu bardzo lukratywne warunki kontraktu. Podobnie jak Messi reprezentant Polski mógłby liczyć na dodatkowe dochody ze współpracy z amerykańskimi markami. Co więcej, Chicago Fire zablokowało możliwość rozmów Polaka z innymi klubami z MLS.