Media: Beckham poprosił reprezentanta Polski o transfer do Interu Miami!

Beckham osobiście negocjuje transfer Lewandowskiego

W Barcelonie trwa dyskusja na temat przyszłości Lewandowskiego. Polak wciąż strzela gole i pozostaje ważną postacią zespołu, ale jego pozycja nie jest już nietykalna. Klub coraz wyraźniej myśli o odmłodzeniu ofensywy i stopniowej zmianie pokoleniowej. Ta sytuacja została szybko dostrzeżona m.in. w Miami.

Beckham uważa Lewandowskiego za idealne uzupełnienie projektu. Chodzi nie tylko o sportową jakość, ale też o mentalność zwycięzcy, doświadczenie i globalną rozpoznawalność. W oczach właściciela Interu Miami Polak świetnie pasowałby do gry z Messim. Nie potrzebuje ciągłego kontaktu z piłką, doskonale porusza się w polu karnym i potrafi zamieniać pół okazji na gole. Dla MLS byłaby to para, która momentalnie przyciągnęłaby uwagę całego świata.

Inter Miami myśli o naturalnym następcy obecnych gwiazd. Sergio Busquets i Jordi Alba zapowiedzieli zakończenie kariery, a Luis Suarez podpisał kontrakt tylko do końca 2026 roku. Klub potrzebuje też nowej twarzy, która przejmie rolę ofensywnego lidera po Leo Messim. Właśnie w tym kontekście pojawia się nazwisko Lewandowskiego.

Jak informują media, rozmowy nie ograniczają się wyłącznie do piłki. Poruszane mają być kwestie życia w USA, spraw rodzinnych i długoterminowych planów po zakończeniu kariery. To sygnał, że temat traktowany jest bardzo poważnie.

Niemniej jednak w tle pozostaje również zainteresowanie ze strony Arabii Saudyjskiej oraz kilku klubów europejskich. Ponadto BBC donosiło, że Chicago Fire zapewniło sobie pierwszeństwo w negocjacjach z Lewandowskim.